Belediye Başkan Evren Dinçer esnafları dinliyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehir merkezinde esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek görüş ve önerileri dinledi. Ziyaret esnasında esnaflarla sohbet eden Başkan Dinçer, “Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde esnaflarımızı ziyaret ediyor, dertlerini dinliyoruz. Çünkü bir şehir esnaf ve sanatkarıyla bir bütündür” dedi.

Başkan Dinçer, Bankalar Caddesi esnaflarını ziyaret ederek çarşı esnaflarının görüş ve önerilerini dinledi. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Dinçer, ziyaret ettiği her esnafın görüş ve önerilerini dinleyerek taleplerini not etti. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Dinçer, kendisinden talep edilen konuların takipçisi olacağını bildirdi. Şehirde yaşayan her kesimle belli aralıklarla buluştuğunu belirten Başkan Dinçer, “Maalesef salgın nedeniyle vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz ‘Mahalle Meclis Buluşmaları’, esnaflarımızla bir araya geldiğimiz ‘Esnaf Buluşmaları’ gibi toplantıları ve okul ziyaretlerini yapamıyoruz. Ancak salgın tehdidi ortandan kalktığı andan itibaren buluşma programlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler pandemi süreci içinde olmamıza rağmen esnaf ve sanatkarlarımızı dinlemek için günün belli saatlerini esnaf ziyaretine ayırıyoruz. Esnaflarımızın derdini dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyoruz. Ortak akıl ile çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu arada projelerimizi esnaf ve vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Herkesin memnun olacağı uygulamaları başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer, esnaf ve sanatkarlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek ziyaretlerini sürdüreceğini işaret etti.

