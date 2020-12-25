Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da küçükbaş hayvanlar kış mevsiminin gelmesi ile birlikte meralardan mandıralara taşındı.

450 bini anaç olmak üzere yavrularıyla birlikte 1 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığı bulunan Aksaray’da kış mevsiminin gelmesi ile birlikte küçükbaş hayvanlar meralardan mandıralara taşındı. Kış mevsiminde küçükbaş hayvancılıkta mandıra ve hayvan bakımları da büyük önem arz ederken, aşılarının yaptırılması ve kaliteli yemlerle beslenmesi gerekiyor. Küçükbaş hayvancılığın bir mera hayvancılığı olduğunu ifade eden Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, kış mevsimi nedeniyle artık hayvanların meralardan mandıralara taşındığını belirterek, “Küçükbaş hayvancılık bir mera hayvancılığıdır. Küçükbaş hayvanlarımız yılın 89 ayını meralarda otlayarak geçiriyor. O yüzden karlılıkları var. Eğer küçükbaş hayvanları biz mandıralara kapatırsak ve fabrika yemleriyle beslersek bu işten para kazanmamız mümkün değil. Ama yılın 34 ayını da mandırada geçirmek zorundalar. Şu anda hayvanlarımız meralardan çekildiler. Artık kışlık bakım için üreticilerimizin elinde. Bu hayvanlarımızı arpa, buğday, çavdar, yonca, silaj, fiğ gibi kaliteli yemlerle besleyerek bu kışı geçirmelerini temin etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bakım, besleme ve hastalıkla mücadele sonucu gelir yükselecek, verimlilik artacak”

Mandıralarda doğum sezonunun da başladığının altını çizen Başkan Aktürk, hayvanların ve mandıra hijyeninin de büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Mandıralarda doğum sezonu da başlıyor. Tabii bu hayvanlardan kuzuyu canlı almak ve bu kuzu ölümlerinin önüne geçmek için bakım ve besleme şartlarının da çok iyi olması gerekiyor. Hayvanlarımız mandıraya girmeden önce hayvanlarımızın dezenfektesinin yapılması, altlıklarının ve üstlüklerinin tedarik edilmesi ve mandıra bakımlarının yapılması gerekir. Hayvanların da bazı ilaçlarını yapmak gerekir. Parazit ilaçları, iç ve dış parazit ilaçlarının yapılması gerekiyor. Mümkünse çelerme aşılarının yapılması gerekiyor. Hayvanlarımızı kaliteli yemlerle beslememiz gerekiyor. Eğer bakım besleme şartlarını iyi tutarsak küçükbaş hayvancılıkta ciddi anlamda para kazanmamız mümkün. Hem hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda hem de bakım besleme konusunda şartların iyileştirilmesi küçükbaş hayvancılığın hem gelirini yükseltecek, hem de verimliliği ve kaliteyi artıracak diye düşünüyoruz. Kaliteli ve sağlıklı gıdayı üretmek için hayvanlarımızın bakım besleme şartlarını iyileştirilmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelenin iyi noktalara getirilmesi çok önemli. O yüzden küçükbaş hayvancılıkta bunları önemsiyoruz. Üreticilerimiz de artık bilinçlendi. Bu işleri bilerek, isteyerek yapıyorlar. Çünkü bu işten para kazanıyorlar. Para kazandıkça bu şartların daha iyileşmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar” diye konuştu.

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