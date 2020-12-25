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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

İHA

Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Aksaray’da jandarma ekiplerinin bir köyde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Çiftevi köyü Cafer Höyük mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek söz konusu bölgede takip başlattı. Yapılan takipte 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığını tespit eden jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda M.M. ve Ö.I. isimli şahısları kaçak kazı malzemeleri ve detektörle birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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