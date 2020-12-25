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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ Rektörü Şahin Bilim Teknik Kolejinde

İHA

ASÜ Rektörü Şahin Bilim Teknik Kolejinde

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Bilim Teknik Kolejini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Aksaray’da değişik teknoloji dallarında eğitimler veren Aksaray Bilim Teknik Kolejini ziyaret eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kolejdeki eğitim hakkında bilgiler aldı. Bilim Teknik Kolejinin geleceğe ışık tuttuğunu belirterek gençlerin önemli projelere imza attığını ifade eden Rektör Şahin, kolej yönetici ve öğretmenlerine başarılar dilerken, Kolej Müdürü Hakkı Öztürker kolej ve eğitim hakkında bilgiler verdi. Kolejde 885 öğrenci ile eğitim öğretim sürecine devam edildiğini belirten Öztürker, “Toplamda 5 alanda eğitim öğretime mesleki ve teknik alanda devam ediyoruz. Okulumuzda, elektrik elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, makine teknolojileri, bilişim teknolojileri alanlarında eğitim öğretim verilmektedir. Alanlarımız Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde istihdam sağlamak amacıyla kurulan, Aksaray’ın nitelikli iş gücü sağlamakla birlikte öğrencilerimizin en iyi eğitimleri alarak yükseköğrenim kurumlarına yerleştirmeyi amaçladığımız bir eğitim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süreci ile birlikte uzaktan eğitim çalışmaları olarak okulumuzun yürütmüş olduğu öğretmenlerinin hem mesleki hem akademik alanda çekmiş oldukları youtube yayınları, mesleki eğitimin öğrencilere en iyi şekilde aktarılmasını amaçladığımız meslek dersleri, eğitimlerini yürüttüğümüz youtube yayınları, uzaktan eğitim sürecinde milli eğitim bakanlığı tarafından uygulanan yıllık planlarımız çerçevesinde zoom üzerinden ders anlatımları yapılıyor. Günlük yoklama alınıp öğrenci katılımlarının maksimum seviyeye çıkarılması, günlük veli ve öğrencilerimizle görüşmelerimizi yapıp yine günlük öğrenci hakkındaki geri bildirimlerin aileye aktarımı sağlanıyor. Okulumuz öğrencileri ile sadece eğitim değil, aynı zamanda sosyal içeriklerin de bulunduğu bilgi yarışmaları, öğrenci sosyal gelişiminin sağlanacağı okuma saatlerinin düzenlenmesi, beden eğitimi öğretmenlerimizin uygulamış oldukları fiziksel aktivitelerle de öğrencilere destek vermektedir. Bunların yanında 12. sınıf mezun durumunda olan 247 öğrencimizden Anadolu meslek programlarında eğitim alan 138 öğrencimizin staja başlamıştır” dedi.
Rektör Şahin’in ziyaretine ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçiftçi, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, ASÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Lalehan Akyüz, Bilim Teknik Koleji Müdürü Hakkı Öztürker, Bilim Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Hüseyin Bilen, Bilim Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Rıdvan Çelik, Bilim Teknik Koleji Rehber Öğretmeni Hilal Özdemir, Teknokent Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akbeyaz ve Teknokent Koleji yönetim kurulu üyeleri ile Bilim Teknik Koleji Yönetim Kurulu üyeleri de görüşmede yer aldı.

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