Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

İHA

Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Aksaray’da farklı günlerde iki ayrı motosiklet çalan iki şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık olayları, Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde iki ayrı motosikletin çalınması olayının ardından ilçede hırsızların yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası, parmak izi ve diğer bulgulardan yola çıkarak yaptığı çalışmalarla iki şüphelinin kimliğini tespit etti. İsa S. (29) ve İsmail S. (37) farklı adreslerde operasyonla yakalandı. İfade işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASÜ Rektörü Şahin Bilim Teknik Kolejinde
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin Bilim Teknik Kolejinde
Aksaray’da 6 bin 500 öğretmen beyaza büründü
YEREL HABERLER Aksaray’da 6 bin 500 öğretmen beyaza büründü
İl Müdürü Akgün: “Başvurun, fırsatları kaçırmayın”
YEREL HABERLER İl Müdürü Akgün: “Başvurun, fırsatları kaçırmayın”
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Maskesiz yakalanan sürücü polis memuruna maske ikram etti
YEREL HABERLER Maskesiz yakalanan sürücü polis memuruna maske ikram ...
Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı
Küçükbaş hayvanlar meralardan mandıralara taşındı
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanlar meralardan mandıralara taşındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X