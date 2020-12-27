Aksaray’da sokak ve caddeler kısıtlamada boş kaldı

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Korona virüs (Covid19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da sokak ve caddeler boş kaldı.

Covid19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Aksaray halkı uydu. 2 gündür sessizliğin hakim olduğu kentte meydanlar kuşlara, sokak ve caddeler de görevlilere kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görülürken, polisin kent merkezinde belirlenen noktalarda denetimleri aralıksız sürüyor.

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