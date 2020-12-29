Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı

DHA

Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)AKSARAY´da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan Muhammet K. (19), 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldı. Polis tarafından yakalanan Muhammet K. adliyeye sevk edildi. 
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ay da Fatih ve Ereğli Kapı mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suç kaydı olan Muhammed K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis Muhammet K.'yi dün gözaltına aldı. Muhammet K., yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-29 14:28:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler 
YEREL HABERLER Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: ...
Otomobil sürücüsünü darp edip babasını öldüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil sürücüsünü darp edip babasını öldüren ...
'Yol verme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER 'Yol verme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Aksaray'da yol verme kavgası...Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler
YEREL HABERLER Aksaray'da yol verme kavgası...Oğlunu dövüp babasını ...
Aksaray Valisi açık işletmeleri denetledi
YEREL HABERLER Aksaray Valisi açık işletmeleri denetledi
Aksaray’da sokak ve caddeler kısıtlamada boş kaldı
YEREL HABERLER Aksaray’da sokak ve caddeler kısıtlamada boş kaldı
Alacak verecek kavgasında tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasında tüfekle vuruldu
Aksaray Belediyesi fidan dikim seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi fidan dikim seferberliği başlattı
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X