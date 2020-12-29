Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)AKSARAY´da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan Muhammet K. (19), 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldı. Polis tarafından yakalanan Muhammet K. adliyeye sevk edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ay da Fatih ve Ereğli Kapı mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suç kaydı olan Muhammed K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis Muhammet K.'yi dün gözaltına aldı. Muhammet K., yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-29 14:28:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.