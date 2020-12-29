Cezaevinden izinli çıktı, 6 hırsızlık yaptı (2)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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TUTUKLANDI

Aksaray´da, çoğu 'hırsızlık' olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan, 1 ay önce cezaevinden izinli çıkıp, 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan Muhammet Karakaya (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-29 17:35:43



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