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ATSO Başkanı Göktaş: “2020 yılında bir önceki yıla oranla iyi bir çıkış yakaladık”

İHA

ATSO Başkanı Göktaş: “2020 yılında bir önceki yıla oranla iyi bir çıkış yakaladık”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Türkiye’nin 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2019 yılına oranla ekonomi kapsamında iyi bir yükseliş sağladığını söyledi.
Dünya genelinde yaşanan Korona Virüs nedeniyle 2020 yılının her alanda ve her sektörde birçok olumsuz etki bıraktığını belirten ATSO Başkanı Göktaş, aşı çalışmalarının umut vermesiyle 2021 yılının yeni başlangıçlar ve fırsatlar ortaya çıkartabileceğini kaydetti. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok hızlı bir şekilde dünya geneline yayılan Korona Virüs nedeniyle 2020 yılında başta sağlık, eğitim ve sanayi olmak üzere hayatı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Göktaş, “Ülkelerin uçuş yasakları getirmesi, üretimlere ara verilmesi, kısıtlamaların artırılması nedeniyle ekonomi alanında her ülkede olduğu gibi ülkemizde de istemediğimiz birçok olumsuzluk meydana gelmiştir. Devletimiz bu noktada iş dünyamızın yaşadığı sıkıntıları göz ününde bulundurarak kısa çalışma ödenekleri, indirimli kredi desteği, kira desteği gibi birçok konuda iş dünyamızın yanında olmuştur. Pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz üretim alanında bir önceki yıla oranla iyi bir çıkışta yakalamıştır. Bu çıkış 2021 yılında daha fazla artacak ve pandeminin de etkisinin azalmasıyla yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Aksaray’da 2020 yılında sanayi ve ticaret alanında sıkıntılar yaşasa da yatırım alanında büyük atılım yapmıştır. 2020 yılının en büyük yatırımları arasında olan tekstil fabrikası şehrimize kazandırılmıştır. 4 bin 500 kişiye istihdam imkânı sağlayacak olan yatırımla birlikte yeni yatırımcılarında gözü Aksaray’da olacaktır. Bu noktada iş dünyasının öncü kuruluşu olan ATSO olarak bizler 2021 yılında yeni yatırımların gelmesi adına her türlü çalışmaları gayret ve azimle yapacağız. 2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz Dış Ticaret Destek Ofisi ve Üye Hizmet Merkezimizin de meyvelerini 2021 yılında çok net bir şekilde görecek ve şehrimizin ihracat alanında büyük başarılar göstermesine yardımcı olacağız. İş dünyası olarak temennimiz 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere şehrimize hayırlar getirmesidir. Bu anlamda Aksaray iş dünyasının ve vatandaşlarımızın 2021 yılını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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