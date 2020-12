Rektör Şahin: “Üniversitemizin performansını arttırmaya çalıştık”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2020 yılının gerek Türkiye gerekse dünya açısından problemlerin öne çıktığı bir yıl olduğunu belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen Aksaray Üniversitesinin performansını artırmaya çalıştıklarını ve birçok yeniliklere imza attıklarını söyledi.

Korona virüs başta olmak üzere, Türkiye’yi ve dünyayı derinden etkileyen pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığı 2020’yi insanlığın kayıp bir yıl olarak anacağını ifade eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Bireysel ve toplumsal yaşam pratiklerindeki zorunlu değişim, sokağa çıkma yasakları, ülkemizde meydana gelen depremler, çığ ve sel felaketleri, orman yangınları, mültecilerin durumu. Tüm bu olaylar, 2020 yılı boyunca hayatımızı derinden etkiledi” dedi.

Özellikle korona virüs salgınıyla birlikte tüm dünyanın yeni bir sürece girdiğini söyleyen Rektör Şahin, “Verilere göre dünya genelinde yaklaşık 80 milyon insan bu hastalığa yakalandı ve maalesef yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybetti. Aşı çalışmaları ve alınan tedbirlerle hastalığın önüne geçme mücadeleleri devam ediyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda hastalık insanlığın gündeminden tamamen kalkacak. Bu konuda, genel tedbirlere ek olarak, bireylerin de üzerine düşen tüm vazifelere harfiyen riayet etmesi büyük önem arz ediyor” dedi. Tüm bu olup bitenlere arasında ASÜ’de, yıl boyunca pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini ve koşullar ne olursa olsun iyi ve güzel işleri arttırmaya çalıştıklarını kaydeden ASÜ Rektörü, “Öğrencilerimizden ayrı geçirdiğimiz ve onları çok özlediğimiz bu süreçte fiziki ve akademik alanlardaki işlerimizi aksatmadık. Dijitalleşme başta olmak üzere, yeni yatırımlar ve bilimsel çalışmalarla üniversitemizin performansını arttırmaya çalıştık” dedi. Her yıl bir öncekine göre daha iyi bir noktada olmak için gayret gösterdiklerini ve bu yıl da aynı düsturla çalıştıklarını anlatan Şahin, “Somut projeler, kurumsal işbirlikleri, şehir ve sanayi ile entegre faaliyetler, bilimsel başarılar, ödüller, sportif dereceler, kültürel etkinlikler. Sorumluluk alanımıza giren her alanda, olabilecek en iyi çalışmaları hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

2020’nin artık tamamlandığını söyleyen ve yeni yılın insanlık açısından çok daha iyi bir yıl olması dileklerinde bulunan Prof. Dr. Şahin, “Başta, salgın nedeniyle hayatını kaybeden tüm insanlara Allah’tan rahmet, tedavileri devam edenlere de acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte en ön safta görev alan sağlık çalışanlarımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. 2021’in sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyoruz” dedi.



2020 yılında ASÜ’de neler oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın AB fonlarıyla finanse ettiği, kısa adı YEVDES olan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesine hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği alanlarında müracaatta bulunan ASÜ’nün iki başvurusu da kabul edildi. Bu kapsamda, Rektörlük binasının enerji ihtiyacının bir kısmının güneş panelleriyle karşılanması projesine ilişkin olarak, YEVDES heyeti kampüste saha incelemelerinde bulundu. ASÜ Senatosu, kurumsal hafızayı tazelemek ve 14 yıl içinde gelinen noktayı bir kere daha anımsamak için 250’nci toplantısını, ilk toplantının yapıldığı yer olan ve şu anda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak hizmet veren binada gerçekleştirdi. ASÜ Tıp Fakültesi, ilk sempozyumunu gerçekleştirdi. “MultisentrikMultidisipliner Toksikoloji (Zehirlenme) Sempozyumu,” dört şehirden 12 konuşmacı ve altı şehirden 100 katılımcı eşliğinde, toplam altı oturumda gerçekleştirildi. ASÜ Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvayı üçüncülükle tamamladı. ASÜ’de, üretilen bilimsel çalışmaların dijital ortamda toplanması, saklanması, indekslenmesi, uzun dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılması için hazırlanan “Açık Erişim Sistemi” hizmete açıldı. Okul Sporları Futsal Grup Müsabakaları, 12 şehirden toplam 140 sporcunun katılımıyla ASÜ Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynandı. İkinci ligde mücadele eden ASÜ Badminton Takımı, Antalya’daki grup müsabakaların ardından birinci lige yükseldi. ASÜ Okçuluk Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda, ferdi kategoride bir birincilik, bir ikincilik ve bir dördüncülük; takım kategorisinde ise iki birincilik, iki üçüncülük elde etti.



Aksaray Üniversitesi 14 yaşına girdi

Korona virüs salgınına dair alınan önlemler kapsamında ASÜ’deki tüm alanlarda sterilizasyon çalışmaları yapıldı, ASÜ Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonunu kuruldu. Korona virüs salgını münasebetiyle ASÜ’de dersler, uzaktan öğretim modeliyle verilmeye başlandı. ASÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek olan “Nanoteknoloji Doktora Programı” ile spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarını yakından ilgilendiren “Spor Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı” YÖK tarafından kabul edildi. ASÜ Kütüphanesini görme ve işitme engelli bireylerin de rahatlıkla kullanabilmeleri için hazırlanan “Engelsiz Bilgiye Erişim” projesinin uygulama çalışmaları başladı. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilmeleri için online sertifikalı eğitim programları başlatıldı. ASÜ Tıp Fakültesi’nin uzun ve titiz uğraşlarla hazırladığı “Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi”nin (ASUJOMS) ilk sayısı yayınlandı. ASÜ kampüsteki çim ve ağaçlandırma sahaları dâhil toplam yeşil alan varlığı 510 bin metrekareye ulaştı. Bu rakam yaklaşık 72 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Spor ve Sağlık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün Aksaray Üniversitesi’ne bir Spor Kütüphanesi kurulması için hazırladığı proje, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi. ASÜ Tıp Fakültesi birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri eğitimlerine Aksaray’da başladı. Üçüncü sınıfa geçen öğrenciler 2021, ikinci sınıfa geçen öğrenciler ise 2022 yılında Aksaray’a gelecek. 2020 yılı boyunca, farklı disiplinlerdeki çok sayıda bilimsel çalışmaya, farklı kurumlar tarafından destek verildi.



ASÜ’de ilk kez ön lisans düzeyinde yabancı öğrenci alındı

ASÜ, “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahip ilk devlet üniversitesi oldu. ASÜ, 30 bin üniversitenin değerlendirildiği Webometrics Dünya Üniversite Sıralamasında, 2019 yılına göre 227 basamak yükselerek 2 bin 531’inci basamakta yer aldı. Sıralamalar içerik, görünürlük, atıf ve benzeri kriterler baz alınarak yapılıyor. ASÜ, SocialBrands’in tamamen bağımsız ve tarafsız şekilde hazırladığı BoomSocial endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi. Liste üniversiteler özelinde incelendiğinde ASÜ, kendisiyle aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında birinci, devlet üniversiteleri arasında ise sekizinci sırada yer aldı. ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına” göre, ASÜ kontenjanların yüzde 93.75’i doldu. ASÜ, sadece kriterleri sağlayan üniversitelerin dâhil edildiği ve Türkiye’den 43 üniversitenin değerlendirmeye alındığı Times Higher Education (THE) “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda 14’üncü oldu. Yükseköğretimde farklı kriterlere göre yapılan çeşitli değerlendirmelerde, genç yaşına rağmen önemli bir büyüme ve ilerleyiş gösteren ASÜ, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı sıralamasında, 217 üniversite arasında 46’ncı basamakta yer aldı. ASÜ ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında protokol imzalandı. Araştırmacı kişi ve kurumlar, sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve dokümana kampüs içinde ulaşabilecek.

Aksaray Belediyesi, 2019 yılında imzalanan ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını kapsayan protokol gereğince, ASÜ Veteriner Fakültesi’ne görüntüleme cihazı hibe etti.

Tıp’ta Uzmanlık Kurulu (TUK), ASÜ Tıp Fakültesi’nin yürütmek istediği “Acil Tıp,” “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” ile “Ortopedi ve Travmatoloji” Uzmanlık Eğitimi Programlarına onay verdi. Kampüste engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmaların ardından ASÜ, üç turuncu ve bir de yeşil bayrak ödülü aldı. Ayrıca 21 birim turuncu bayrak adayı olarak belirlendi. 2022 hedefleri arasında mavi bayrak ödülü almak var. 20202021 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi ve yeni akademik yıl başladı. 20202021 Güz Dönemi derslerinin tamamı, dijital ortamdan eşzamanlı olarak başladı. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için saha incelemeleri yapıldı. 2021 yılında bina inşaatına başlanması hedefleniyor. ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Assıya Yılmazer, 68 kulüpten 213 sporcunun katıldığı Okçuluk 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonasını birincilikle tamamladı. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen güvenlik çalışmalarına, ASÜ’nün bilimsel katkıda bulunmasını içeren protokol imzalandı.



Birçok alanda başarılı çalışmalar yapıldı

Çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğ gereğince üreticilerin süt numuneleri, ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda analiz edilmeye başlandı. Aksaray’ın yamaç paraşütü sporunda bir merkez olması yönündeki çalışmaların somut bir çıktısı olarak, Türk Hava Kurumu (THK) ile protokol imzalandı. Times Higher Education (THE) “Bilim Alanları Dünya Üniversite Sıralaması 2021” listesini açıkladı. ASÜ Fiziksel Bilimler (Physical Sciences) sıralamasına girme başarısı gösteren en genç üniversite oldu. Türkiye’den sıralamaya girebilen 27 üniversiteden birisi olan ASÜ, 8011000 bandı içinde yer alarak dikkat çekti. ASÜ’nün “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesine yaptığı başvuru kabul edildi. Proje kapsamında, ASÜ’deki toplam 70 bin 193 metrekare alana sahip beş farklı binanın enerji etütleri yapılacak. ASÜ’deki yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilere oranı yüzde 5,4 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Bu oranla ASÜ, bölgesinde, 2000 yılından sonra kurulan, Ankara ve Kayseri gibi büyükşehirlerdeki üniversitelerin ardından üçüncü sırada yer aldı. Gerekli yasal ve etik izinlerin alındığı Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi araştırmacıların hizmetine girdi. ASÜ’de farklı okullarında görev yapan altı akademisyen, PLOS Biology Dergisi’nin yayınladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. ASÜ, TÜBİTAK’ın açıkladığı rapora göre, hacim ve kalite yönü itibariyle, 24 alanda pek çok köklü üniversiteyi geride bırakarak birinci bölge üniversiteler arasında yer aldı. Aksaray’a özgü, bilimsel denetimden geçmiş, özet ve anlaşılır bilgiler içerecek olan eAksaray Ansiklopedisi için elektronik ortamdaki hazırlıklar başladı. Polonya’da düzenlenen U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda topladığı 1401 puanla Avrupa Şampiyonu olan Milli Pentatlet İlke Özyüksel, ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün daveti üzerine Aksaray’a geldi. ASÜ’de, rutin yabancı dil derslerinin dışında, fakülte ve bölüm ayrımı olmaksızın, dileyen tüm lisans öğrencilerinin katılabildiği, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine başlandı. ASÜ, akademik performans bakımından, University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre, listeye girebilen 111 Türk üniversitesi arasında ve devlet üniversiteleri içinde 51’inci sırada yer aldı. GreenMetric, 2020 yılının en çevreci üniversitelerini belirledi. 2019 yılında 5 bin 925 puanla listeye ilk kez giren Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bu yıl puanını 6 bin 900’e yükseltti. Bu puanla ASÜ, Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri arasında 5’inci sırada yer alırken, dünya genelinde ise 41 basamak birden yükselerek 186’ıncı sıraya yerleşti. ASÜ tarafından şehre vefa projeleri kapsamında hazırlanan ve farklı alanlarda çalışmalar yapan isimlerin hayat ve şehir hikâyelerinin anlatıldığı “Aksaray’ın Yaşayan Değerleri” belgeselinin ikinci bölümü için dijital gala düzenlendi. ASÜ Kütüphanesinde, satın alınan 29 bine yakın ekitap sayısı, abone olunan veri tabanlarıyla birlikte 233 bine yaklaştı. Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Covid19 salgınının Aksaray ve TR71 Bölgesi için spor ekonomisine etkisini ve bölgenin sportif altyapısını araştıran raporlarını yayınladı. ASÜ Hayvan Hastanesinin ruhsat işlemleri tamamlandı. ASÜTeknopark için Kurucu Heyet Protokolü imzalandı. ASÜ “Aksaray İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu” tarafından yapılan incelemelerin ardından “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

