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Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı Aksaray’da iş yeri üçüncü kez soyulan iş yeri sahibi, hırsızlara seslenerek "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu

İHA

Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı Aksaray’da iş yeri üçüncü kez soyulan iş yeri sahibi, hırsızlara seslenerek "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu

Aksaray’da girdikleri iş yerine zarar verip hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden birinin yangın tüpünü sıkarak oyun oynadığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri üçüncü kez soyulan işletme sahibi ise hırsızlara seslenerek, "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bedir Muhtar Mahallesi Kırkkızlar Tepesinde bulunan lokanta ve kafe tesisine bu yıl 3. kez hırsız girdi. Korona virüs salgını nedeniyle yıl boyunca kapalı olan tesisi zaman zaman kontrol etmeye gelen iş yeri sahibi Caner Yiğit (35), camların kırık ve içerinin dağınık olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Kamera görüntülerinde farklı yaş aralığındaki 7 gencin, iş yerine girdiğini fark eden Caner Yiğit, polisi arayarak şikayette bulundu.

Şüpheliden biri yangın tüpünü sıkıp oyun oynuyor
ş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelilerinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine giren şüphelilerin ilk olarak tesisi dışarıdan gezdiği ve daha sonra kapıların kilitli olması nedeniyle camı kırıp içeriye girdikleri görülüyor. Tesisin teras kısmına çıkan şüphelilerden birin ise eline aldığı yangın tüpünü dışarıya sıkarak oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu. Şüphelilerin güvenlik kamerası olmayan mutfak kısmından bazı malzemeleri aldığı belirlendi.

“Hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyeti meşgul ediyorsunuz”
Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı bıkan ve maddi zarara uğrayan işletme sahibi Caner Yiğit, "İşletmemize 7 tane şahıs geliyor. Aşağıda gezdikten sonra girecek yer bulamayınca camımızı kırarak maddi hasar veriyorlar. İçeriye girip, karıştırıp baya bir sıkıntı yaratıyorlar. Daha sonrasında üst terastan çıkıp yangın tüpleriyle oyun oynuyorlar. Dışarıya boşa sıkıyorlar. İşletmemizin bu yılki 3. hırsızlık olayı. Girişini de aşağı taraftaki mezarlık tarafından yapıyor arkadaşlar. Sonrasında işletmemize zarar veriyorlar. Maddi bir zararımız var. Bunların yakalanmasını istiyoruz. Buradan içeceklerimizden içecek almışlar. Mutfaktaki bıçak gibi birkaç malzememizi almışlar. Yangın tüplerimizi alıp boşaltmışlar” dedi.
Hırsızlık şüphelilerine de çağrıda bulunan Yiğit, “Bu yıl 3. olan bu hırsızlık olayında bu hırsız arkadaşlara çağrımız, lütfen işletmemize zarar vermeyin. Kapıları falan kırmanıza gerek yok. Bizi çağırın. Gelin buraya, neyse ihtiyacınız biz görelim. Bu şekilde hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyet teşkilatını meşgul ediyorsunuz” diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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