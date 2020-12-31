Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)AKSARAY'da etli ekmek fırını işleten Hasan Burçak (59), akrabası Mehmet B. (30) tarafından tabancayla vuruldu. Burçak hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak´ta meydana geldi. Hasan Burçak, iş yerine gelen akrabası Mehmet B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B., Hasan Burçak'a tabancayla 3 el ateş etti. Burçak, kanlar içinde yere yığılırken Mehmet B. kaçtı. Hasan Burçak, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Aynı caddede çay ocağı işleten Seyhan Ö., ''Vurulan fırıncı az önce benim işletmemden çay almıştı. Daha sonra silah sesi duydum ve fırıncının yere yığıldığını gördüm'' dedi.

Polis, kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-31 15:07:02



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