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Aksaray’da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu

İHA

Aksaray’da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu

Aksaray’da yeni yıla saatler kala vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü. Kent genelinde trafikte araç yoğunluğu gözlenirken, cadde ve sokaklarda vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirmek için alışveriş yaptı.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona Virüs tedbirleri kapsamında bu yıl yeni yıl kutlamalarına getirilen kısıtlama öncesi Aksaray’da vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirmek için çarşı ve pazarlara koştu. Kent genelinde trafikte araç yoğunluğu gözlenirken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok kavşakta özellikle trafikte yoğunluk yaşanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bugün 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet güçleri de kent genelinde tedbirler alarak uygulamalar yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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