Yeğeninin vurduğu fırıncı öldü



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)AKSARAY'da yeğeni Mehmet Burçak (30), tarafından tabancayla vurulan etli ekmek fırını işleten Hasan Burçak (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis kaçan Mehmet Burçak'ı saklandığı Sarıağıl köyünde yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak´ta meydana geldi. Hasan Burçak, iş yerine gelen yeğeni Mehmet Burçak ile iddiaya göre 3 ay önce aileler arasında meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Burçak, amcası Hasan Burçak'a tabancayla 3 el ateş etti. Amca, kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Burçak da kaçtı. Hasan Burçak, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 23.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Mehmet Burçak'ı saklandığı Sarıağıl köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Olaylı ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-01-01 13:44:14



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