Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kaçak avlanan 9 kişiye, toplam 37 bin 350 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, jandarmanın da desteğiyle Sarıyahşi ilçesi Bedik kırsalı ve Koçaş Dağı civarında kaçak avlanmayla ilgili denetim yaptı. Uygulamada 9 kişi, ellerinde av malzemeleriyle yakalandı. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 28 bin 350 lira, kaçak avlandıkları için 8 bin 100 lira ve telef ettikleri ördekler için de 900 lira olmak üzere toplam 37 bin 350 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-01-03 13:14:35
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