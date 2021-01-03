Kısıtlamaya rağmen bir araya gelen vatandaşlar jandarmayı görünce kaçacak yer aradı Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir araya gelen vatandaşların, denetime çıkan jandarmaları görünce sağa sola kaçışmaları güvenlik kamerasına yansıdı

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde Covid19 salgını sürecinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, köy yerinde bir araya gelen vatandaşların jandarma ekiplerinin denetimi sırasında kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Yüksecik yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen köy meydanında toplanan vatandaşlar, kendi aralarında sohbet ederken jandarma ekiplerinin denetime gelmesiyle bir anda kaçışmaya başladı. Sağa sola dağılan vatandaşlardan bazıları evlerine doğru kaçarken, bazıları da evlerinin arkasına saklandı. Vatandaşların jandarmayı görünce kaçışmaları bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

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