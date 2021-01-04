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Başkan Altınsoy: “300 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapıldı”

İHA

Başkan Altınsoy: “300 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapıldı”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti hükümetleri döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aksaray’da 18 yılda yaklaşık 300 milyon liralık yatırıma imza attığını söyledi.
Şehir merkezi ve ilçelere göz kamaştıran tesislerin inşa edildiğini aktaran İl Başkanı Altınsoy, bakanlığın kente yaptığı bu yatırımların ülke sporuna büyük katkı sağladığını ifade etti. Hükümet olarak gençlerin çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle donanımlı nesiller olması, kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunmak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altınsoy, “Aksaray ve ilçelerine 18 yılda 300 milyonu aşkın yatırım yapıldı. İlimizde 2002’de 33 olan spor kulübü sayısı 62’ye çıktı. Gençlerin çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle donanımlı nesiller olması için düzenlenen gençlik kamplarında Aksaraylı gençlerimize kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunuldu. Bu kamplardan 20022020 yıllarında binlerce gencimizin faydalanması sağlandı. Yapılan hamlelerle sporcu sayısında rekor artış yakalandı. Aksaray’da 2002 yılında 915 olan lisanslı sporcu sayısı 2020 yılında yaklaşık 40 bine ulaştı” dedi.
İl genelinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 1 kapalı stadyum, 7 adet futbol sahası, 8 adet spor salonu, 1 yüzme havuzu (merkez), güreş eğitim merkezi, Paralimpik Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi, okçuluk spor salonu, Gençlik Merkezinin hizmet verdiğini aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 2020 yılında yürütülen yatırımlara ilişkin, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Aksaray Merkez Spor Salonu inşaatının ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi de 16 Mart 2018’de yapılmış olup, yüzde 70’lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Dağılgan Stadı Açık Tribün Güçlendirme ve Çelik Konstrüksiyonla Üzerinin Kapatılması işinin geçici kabulü yapılmıştır. Merkez Gençlik Merkezi Yapım İşi proje aşamasındadır. Tüm bu çalışmalar için 32 milyon 177 bin 100 TL yatırım yapılmıştır. Söz konusu yatırımların gerçekleşmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Valimiz Hamza Aydoğdu’ya, Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu’ya, Belediye Başkanımız Evren Dinçer’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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