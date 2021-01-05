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Vali Aydoğdu: “Aksaray’ın derdi ve sıkıntısı kalmasın” Yardıma muhtaç insanlar için geliştirilen Hızır Aksaray Projesi faaliyete geçti

İHA

Vali Aydoğdu: “Aksaray’ın derdi ve sıkıntısı kalmasın” Yardıma muhtaç insanlar için geliştirilen Hızır Aksaray Projesi faaliyete geçti

Aksaray’da yardıma muhtaç insanların dert ve sıkıntılarını çözmek amacıyla Aksaray Valiliği tarafından geliştirilen “Hızır Aksaray Projesi" yapılan tanıtımla faaliyete geçti. Vali Hamza Aydoğdu, "Bugün aç açıkta, soğukta bir vatandaş varsa onun vebali bizim üzerimizedir" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürleri katıldı. “Hızır Aksaray Projesi burada yapılan sunumla daire müdürlerine tanıtılırken, yapılacak olan çalışmalarda tüm resmi kurum ve kuruluşların bu projede görev alacağı bildirildi. Proje kapsamında görev alan ekipler yetimler, ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, engeli olan özel çocuklar, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşları ziyaret edecek. Ziyaretlerde derdi, problemi olan vatandaşların sorunları, Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan ve tüm resmi kurum ile kuruluşların online olarak bulunduğu merkezi sistemde paylaşılacak. Problem veya sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurum hemen devreye girecek ve sorunun çözümünü sağlayacak.

“Devletin şefkatli, merhametli yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor”
Projeyle açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birlik ve beraberlik içerisinde projenin yürütüleceğine dikkat çekerek, “Aksaray’ın inşallah derdi ve sıkıntısı kalmasın diyoruz. Biz aynı zamanda devletin şefkatli, merhametli yüzünü de bütün vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Bu sözde olmuyor, eylemle oluyor. Şunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bugün aç açıkta, soğukta bir vatandaş varsa onun vebali bizim üzerimizedir. Bu sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Bu sadece bizim gayretimizle olacak bir iş değil, sizleri de, bütün Aksaraylıların da birlik ve beraberlik içinde birbirimize bunları göstererek, yön vererek bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın problemlerini çözeceğiz”
Proje kapsamında deneme çalışmalarının uygulamalı olarak yapıldığını dile getiren Aydoğdu, “Hızır Aksaray Projesi, bu projeyle ilgili pilot uygulamasını 1 ay önce yapmıştı arkadaşlarımız. Şehit ve gazi yakınlarını ziyaret edip onların problemlerini not almışlardı ve o problemleri çözmeye çalışmıştık. Teknolojinin imkanlarından da faydalanarak Hızır Aksaray Projesini bir portal üzerinde yapmaya karar verdik” dedi.

“Problemlerin çözümü 5 günde sağlanacak”
Proje kapsamında hızır elçilerinin yetim, ihtiyaç sahibi, engelli aileler, engelli çocuklar, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret edeceğini kaydeden Vali Aydoğdu, “Hızır elçilerimiz ziyaret esnasında sohbet ettikten sonra bir problemleri varsa hemen hızlı bir şekilde anlık portal üzerine aktaracaklar. Aynı anda bütün kurumlarımız buraya entegre olduğu için problemler kurumlarımıza gidecek ve 5 gün içerisinde bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın problemlerini çözeceğiz. Bunu da biz bir merkezden ‘Çözülen Problemler’, ‘Tıkanan Problemler’ gibi hepsini görmüş olacağız. Böylece Aksaray’da bu dokunmadığımız, problemini dinlemediğimiz bir vatandaşımız kalmayacak inşallah. Bizim buradaki amacımız hakikaten bu zor günlerde evinde problemi olan, derdi olan bütün vatandaşlarımıza valilik ve diğer kamu kurumları olarak ulaşmak ve onların dertleriyle hemdert olmak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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