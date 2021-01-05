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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada koyunları telef olan Şerife anne koyunlarına kavuştu

İHA

Kazada koyunları telef olan Şerife anne koyunlarına kavuştu

Aksaray’da alkollü sürücünün koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 koyunu telef olan 55 yaşındaki Şerife Keser’e Aksaray Valiliği, Koyun Keçi Birliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 33 koyun temin edilerek teslim edildi.
Kaza, 2 Ocak tarihinde Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın Köyünde meydana geldi. Kısıtlamaya uymayan ve alkollü araç kullanan Turan D. iaresindeki 68 ABU 754 plakalı otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 27 koyun telef olurken, adeta hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan U. yaralandı. Yaralıların hastanedeki sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından mağdur olan Şerife Keser’in gözyaşları Aksaray Valiliğini harekete geçirdi. Aksaray Valiliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa bir kampanya başlatarak kent genelindeki üreticilerden destek amaçlı 33 koyun topladı. Toplanan koyunlar bugün Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından Şerife Keser’e köy meydanında teslim edildi.

“Allah devletimize zeval vermesin”
Burada bir konuşma yapan Vali Aydoğdu, bağış yoluyla temin edilen hayvanların Şerife Keser'e hayırlı olmasını diledi. Vali Aydoğdu şunları söyledi; “Geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde talihsiz bir olay yaşandı. Sürücümüzün birisi Şerife annemizin koyunlarının içine daldı ve 21 koyunu telef oldu. 6 tanede yaralı var. O zaman Şerife annemiz ile konuştuk ve dedik ki, 'Senin zararını karşılayacağız'. Tarım İl Müdürümüzle birlik başkanımız Mahmut bey, Aksaray’daki birlik üyelerimizden gönüllülük esasına dayalı olarak 33 tane koyun aldı. Koyunları Şerife annemize teslim ediyoruz. Böylece insanların duasını almak, onların yanında olmak, devletimizin en büyük vazifesi. Allah devletimize zeval vermesin. Allah her türlü kazadan, beladan insanlarımızı, vatandaşlarımızı korusun diyorum. Bu arada da sürücülerimizin alkollü araç kullanmaması, dikkatli araç kullanmaları hususunda tekrar uyarıyoruz. Şerife anne, hayırlı uğurlu olsun. Devletimize dua et inşallah.”

“Allah razı olsun, devletimiz var olsun”
Koyunlarını teslim alan Şerife Keser ise, “Ben yaşadım bu olayı başka kimse yaşamasın. Aklımı kaybedecektim. Devletimiz var olsun. Özellikle Valimizden Allah razı olsun. Yanımızda olduğun için teşekkür ederim. Başka bir gelirimiz yok. Bu bizim gelirimiz, geçim kaynağımız şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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