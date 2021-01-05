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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da koyunları telef olan aileye Valilik 33 koyun hediye etti

DHA

Aksaray'da koyunları telef olan aileye Valilik 33 koyun hediye etti


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Turan Demirtaş'ın otomobiliyle çarpması sonucu, 21 koyunu telef olan aileye Valilik 33 koyun hediye etti.
Kaza, 02 Ocak günü saat 19.00 sularında Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Turan Demirtaş'ın kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada, içki şişeleri bulundu. Sürücü Demirtaş'ın otomobiliyle çarptığı sürüdeki 21 koyun telef oldu, 10'u yaralandı. Koyunlarının telef olduğunu gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser ise gözyaşlarına hakim olmadı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyet bugün Kargın köyüne giderek Keser ailesini ziyaret edip  Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 33 koyunu  teslim etti. Vali Aydoğdu, olayı duyar duymaz Şerife Keser'i telefonla arayıp, devlet olarak destek olacaklarını söylediğini belirterek, ''Olayı duyar duymaz Şerife nineyi aradım. 'Zararını karşılayacağız sen hiç üzülme' dedim. Allah devletimize zeval vermesin. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğindeki üyelerden gönüllü olarak 33 koyun aldık. Koyunlarımızı Şerife nineye teslim ettik. İnsanların hayır duasını almak, yanlarında olmak devletimizin en büyük vazifesi. Allah her türlü kazadan ve beladan ülkemizi ve vatandaşlarımızı korusun. Sürücülerimizi de alkollü araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıyoruz." dedi.
Koyunları telef olan Şerife Keser ise çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:
''Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Çok üzülmüştüm koyunlarım telef olduğunda. Bizim tek geçim kaynağımız bu hayvanlar. Aklımı kaybedecektim kazanın olduğu gün o kadar üzülmüştüm. Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah ondan ve devletimizden razı olsun. Yanımızda olduğun, aradığın için ve koyunlarımı getirdiğin için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.  
 DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-01-05 16:55:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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