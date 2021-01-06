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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesi 2020 yılında çözümün merkezi oldu

İHA

Aksaray Belediyesi 2020 yılında çözümün merkezi oldu

Aksaray Belediyesi, vatandaşların daha etkin ve hızlı hizmet alabilmesi için teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak 2020 yılı içerisinde 75 bin hizmet kaydının yüzde 98’ini çözüme kavuşturdu.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinin vatandaşların istek ve taleplerini karşılama noktasında önemli bir başarı yakaladığını belirterek, “Çözüm Merkezimiz kanalı ile vatandaşlarımızın istek ve taleplerine anında karşılık buluyor. Çağrı Merkezimiz ve WhatsApp kanallarımız günün her saatinde vatandaşımızın emrindedir. Hemşehrilerimiz bizlerle sosyal medya hesapları üzerinden de irtibata geçebiliyorlar” ifadelerini kullandı. Aksaray Belediyesi vatandaşların istek ve talepleri değerlendirmek üzere Çağrı merkezi, çek gönder, WhatsApp, sosyal medya, yüz yüze görüşme ve çözüm merkezi kanalı ile 2020 yılında belediye hizmetleri alanında 75 bin müracaat kaydı oluşturdu. İstekler arasında sosyal hizmetler başta olmak üzere alt yapı, üst yapı, imar, ruhsat, yapı izinleri, başı boş köpek, bilgi edinme konuları öne çıkarken bu isteklerin hemen hemen yüzde 98’ine geri dönüş sağlanarak çözüme kavuşturdu.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içeresinde olduklarını söyleyerek, “Şehrimizde yaşayan her vatandaşımızın istek ve talepleri bizim için önemlidir. Çağrı merkezimiz, WhatsApp hattımız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden bize ulaştırılan her türlü istek ve talepler değerlendirilmeye alınıyor. Değerlendirmeye alınan talepler, ilgili birime yönlendirilerek çözüme kavuşturuluyor. Çözüme kavuşan her talep sonrasında müracaat sahibine konu ile ilgili geri dönüş sağlıyoruz. Çözüm noktasında taleplerin yüzde 98’ini karşılamak ile önemli bir başarıya da imza attığımızı düşünüyorum. Belediyemiz önceki yılda olduğu gibi 2020 yılında vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmeye alarak çözümün merkezi oldu” ifadelerini kullandı.
Aksaray Belediyesinin şehrin her alanında ve çok yönlü hizmet sunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, “Bizler halkımıza verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız. Yeni yılda da şehrimize vizyon katacak yeni proje ve hizmetleri hayata geçirmeye devam devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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