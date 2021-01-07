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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceliyor

İHA

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceliyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ekiplerince kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor.
Vatandaşlara kaliteli ve zamanında hizmet vermek amacı ile çalışmalar yürüten Başkan Dinçer, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde 200 yataklı ek binanın inşaat çalışmalarını ve bu bölgede yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulundu. Başkan Dinçer yol çalışmalarının yapıldığı bölgede inceleme yaparken orada bulunan vatandaşların da önerilerini dinledi. Şehir genelinde yaptığı çeşitli programlarda her kesimden vatandaşla bir araya gelen Başkan Dinçer, şehrin tüm paydaşları ile istişare içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Başkan Dinçer, vatandaşlarla istişare ve ortak akıl ile yapılan projeler ve çalışmalarda sorunların önceden önüne geçildiğini ifade etti.
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşlarımız var. Bugün fen işlerine bağlı ekiplerimizin yeni hastane bölgesinde yaptığı yol çalışmalarını yerinde inceledik. Bölgede bulunan vatandaşlarımız ile sohbet ederek bu yollar hakkındaki görüş ve önerilerini dinledik. Bizler yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın sosyal yaşam içerisinde hayatlarını ne kolaylaştırırsa onu yapmayı öncelikli olarak tutuyoruz” dedi.

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