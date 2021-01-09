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Hibe desteğiyle süt üretimini 5 kat artırdı

DHA

Hibe desteğiyle süt üretimini 5 kat artırdı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da çiftçilik yapan Hasan Kozan (38), 2010 yılında kurduğu çiftlikte 10 büyükbaş ile günde 100 litre süt üretirken, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı´nın 'Hayvancılık Yatırmaları Devlet Hibesi' kapmasında 192 bin lira hibe aldı. Kendi imkanlarıyla da toplam 600 bin lira yatırım yapıp, çiftliğini büyüten Kozan, şu an 55 büyükbaş ile günde yaklaşık 500 litre süt üretiyor.
Ekecik köyünde oturan, 4 çocuk babası Hasan Kozan, 10 yıl önce 10 büyükbaş alıp, çiftlik kurdu. Hayvanlardan elde ettiği günlük yaklaşık 100 litre sütü toplama merkezlerine verip, geçimini sağlayan Kozan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı´nın 'Hayvancılık Yatırmaları Devlet Hibesi' kapmasında 192 bin lira hibe aldı. 192 bin lirası hibe toplam 600 bin lira ile yeni yatırım yapan Kozan, 10 olan büyükbaş sayısını 55'e çıkardı.
100 LİTRE ÜRETİMDEN 500 LİTREYE 
Şu an günde yaklaşık 500 litre süt ürettiğini söyleyen Hasan Kozan, "Daha önce bu işi randımanlı yapamıyorduk. Süt verimimiz azdı. Böyle modern bir tesis kurunca hayvan randımanı arttı ve buzağı kayıplarını da önledim. Süt verimim bu tesisle 5 kat arttı. Benim ve ailemin tek geçim kaynağı bu hayvanlarımız. Başka bir ticaretimiz yok. 10 yıl önce 10 inekle bu işe başladım. Devletimizden 1 yıl önce aldığım destekle şu an hayvan sayısını 55´e çıkardım. 100 litre süt üretirken, bugün 500 litrenin üzerinde süt üretmeye başladım. İlerleyen yıllarda hayvan sayısını 100´e çıkarmayı hedefliyorum. Bu tesisi yüzde 50 hibeyle kurduk" diye konuştu.
16 ÜRETİCİDEN HİBE BAŞVURUSU 
Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da Hasan Kozan'ın geçen yıl süt üretimini artırmak için kendilerine başvuru yaptığını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteği sayesinde çiftlikteki büyükbaş sayısının 55'e çıkarıldığını kaydetti. Saklav, "Hayvan refahının artmasıyla bu işletmelerimizle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ülkemizde ekilmedik bir karış toprak kalmasın, talimatıyla tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla bu faaliyetleri yerine getiriyoruz. Aksaray tarımsal üretimde Türkiye ilk on içerisinde olan bir ilimiz. Hayvancılık üretiminde de 400 bin büyük baş ve 1 milyon küçükbaş hayvanla Türkiye´de ilk 15 il içerisinde yer alıyoruz. 2014 ile 2020 arasında 32 adet ahır ve ağıla 4 milyon 750 bin lira hibe ödemesi yaptık. 2019 yılında başvuran 16 çiftçimizin projesi onaylandı. Şu anda 6 tanesinin uygulaması bitti. Faaliyete geçti. Bu proje kapsamımda 6 üreticimize 1 milyon 54 bin lira hibe verdik. Diğer çiftçilerimizin yatırımları da sürüyor" dedi.
Bu işletmelerdeki kuruluş amaçlarının kentteki et ve süt üretimini artırmak olduğunu dile getiren Saklav, "Bu modern ahırlarla hayvansal üretimi daha kaliteli yapmaya başladık. Artık süt ve etlerimiz daha kaliteli ortamlarda üretiliyor. Bu üreticimiz daha önce 10 inekten 100 litre süt alırken bugün 500 litrenin üzerinde kaliteli hijyenik ve analizi yapılmış süt üretmeye başladı. Bu işletmelerin hayvan refahına, et ve süt üretimine yüzde 100 etkisi var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray
2021-01-09 09:35:17

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