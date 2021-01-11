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Asılsız ihbara giden polislere alkışlı ikram sürprizi

İHA

Asılsız ihbara giden polislere alkışlı ikram sürprizi

Aksaray’da emniyet güçlerine moral ve motivasyon desteği vermek isteyen mahalle sakinleri, verdikleri asılsız ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve bekçileri alkışlarla karşılayarak ikramda bulundu.
Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele yürüten emniyet güçlerine moral ve motivasyon desteği vermek isteyen mahalle sakinleri, verdikleri asılsız ihbarla polis ekiplerinin mahalleye gelmesini sağladı. Kavga ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, balkona çıkan apartman sakinleri tarafından alkış ve ıslıklarla karşılandı. Neye uğradığını şaşıran polis ve bekçiler, ihbarın sürpriz ihbarı olduğunu anlayınca mahalle sakinlerine el sallayarak teşekkür etti. Apartman sakinleri tarafından site bahçesinde hazırlanan ikramlar polis ve bekçilere ikram edildi. Vatandaşların ikramını geri çevirmeyen ekipler, ikram edilen yiyeceklerden alarak görevlerine döndü.
Mahalle sakinlerinden Ömer Düzgün (39), “Bu pandemi döneminde ve üniversitelerde yaşanan olaylardan dolayı polislerimizin ve emniyet güçlerimizin moral ve motivasyonlarına bir nebze destek olmak amacıyla apartman sakinlerimizle yaptığımız organizasyonla onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik” dedi.

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