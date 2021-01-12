6 metrelik çukura düşen eşek kurtarıldı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyünde meydana geldi. Yusuf Koçak'a ait eşek, kim tarafından ve neden açıldığı belirlenemeyen 6 metrelik boş çukura duştu. Durumu fark eden Koçak, kendi imkanlarıyla eşeği mahsur kaldığı yerden çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çukura inip, eşeği, halat ve iş makinesiyle çıkardı. Eşek, ardından sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-01-12 19:25:11



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