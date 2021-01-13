Aksaray 2020 yılında 74 milyon dolar ihracat fazlası verdi

2020 yılının ihracat rakamları ile ithalat rakamlarının belli olduğu Aksaray’da, 2020 yılında toplam 110 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleşirken, 36 milyon dolar seviyesinde ithalat gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük sanayi kentleri arasına olmayı hedefleyen Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2020 yılında yatırımcılarını yine memnun etti. İhracat ve ithalat rakamları karşılaştırıldığında 74 milyon dolarlık ihracat fazlası veren Aksaray, 2021 yılındaki hedefini de yükseltti.

Konu hakkında açıklama yapan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, “Dünya’da pandemiden dolayı büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Aksaray sanayisi yine büyük bir başarıya imza attı. 1 yıllık süre boyunca ithalatının 3 katı fazla ihracat yapan organize sanayi bölgemiz yatırımcılarımızın yüzünü güldürmüştür. Bu açıklanan rakamların içerisinde merkezleri İstanbul olan markalarımızın rakamları yer almamaktadır. Onların yaptıkları ihracat rakamları merkezden değil Aksaray’dan yansıtılmış olsaydı bu rakamlar 500 milyon ve 700 milyon dolar seviyesinde olacaktı. Bugüne kadar her ortamda yatırımcılarımıza seslenirken Aksaray’ın her zaman kazandıracağını dile getirmiştik. Bizlere inanan, bizim şehrimize güvenen yatırımcılar Aksaray’da kazanmaya devam etmektedir. Bu anlamda 2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz dış ticaret ofisimizin 2021 yılında yapacağı çalışmalar ile bu rakamları çok daha fazla yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz. Organize sanayi bölgemizdeki tüm yatırımcılarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, 2021 yılında çok daha büyük başarılar diliyorum” dedi.

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