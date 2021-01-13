Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı: 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, kamyonete arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında AksarayAdana karayolunun 35´inci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye'den Ankara'ya giden Kürşat Mikail Çakır (54) yönetimindeki 01 EUS 07 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Uğur Acar (32) yönetimindeki 51 ABK 487 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, refüje düştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Uğur Acar ve Kürşat Mikail Çakır ile otobüsdeki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolculardan Ahmet Kara, otobüsün kar yağışı nedeniyle kamyonete çarptığını belirtti. Kara, ''Allah'a şükür pek sıkıntılı bir durum yok. Birkaç yaralımız var. Sürücümüzün durumu ağırdı." dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-01-13 20:09:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.