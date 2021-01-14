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Aksaray Halk Sağlığı Başkanı: Çocukluğumuzdaki aşıların bir parçası gibi

DHA

Aksaray Halk Sağlığı Başkanı: Çocukluğumuzdaki aşıların bir parçası gibi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Aşı olan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zahit Kaya, "Herhangi bir acısı yok. Çocukluk döneminden bu yana rutin olduğumuz aşıların bir parçası gibi düşünülebilir" dedi. 
Aksaray'da Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu hastaneleri ve aile sağlık merkezlerinde oluşturulan 200 'Aşı Uygulama Odası'nda sağlık çalışanlarına yönelik koronavirüs aşı çalışması başladı. Sağlık çalışanları tek gidip aşılarını yaptırabiliyor. Aşı yaptıran sağlık çalışanlarından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zahit Kaya, aşının herhangi bir acı hissi yaşatmadığını söyledi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Kaya, "Uzun süren hazırlıkların ve yoğun geçen çalışmaların ardından dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanması sonrası aşılanma sürecini başlattık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da sağlık çalışanlarına aşılama çalışmaları devam ediyor. Sürecimizi sorunsuz bir şekilde devam ettiriyoruz. Aksaray'da 200 farklı noktada kurulan aşı birimlerinde eş zamanlı olarak aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ardından risk gruplarına göre aşılama çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Aşımızı da biraz önce olduk. Herhangi bir acısı yok. Çocukluk döneminden bu yana rutin olduğumuz aşıların bir parçası gibi düşünülebilir. İnşallah bu aşılanma süreciyle birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-01-14 12:49:40

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