Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın' ile buluştu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 2 gündür devam eden kar yağışı, çiftçileri sevindirdi. Kar yağışıyla yüzü gülen ve 'beyaz altın' benzetmesi yapan çiftçi Hidayet Koçak, "Allah'ın verdiği kar umudumuz. Nasıl yenidoğan bir çocuk, umuduyla rızkıyla doğuyorsa bizim de çiftçiler olarak umudumuz yağmur ve kar. Kar bekliyorduk. Şu an emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu" dedi.

Ülkede çoğu bölgede olduğu gibi 799 bin 700 hektar yüz ölçümünün yüzde 50,85'i tarım arazisi olan Aksaray'da da yağışların yetersiz olması nedeniyle kuraklık endişesi başlamıştı. Kentte 2 gündür yağan kar ise çiftçilere umut oldu. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan tarlalarına giden çiftçiler, ektikleri ürünleri kontrol etti.

Kazıcık Tolu köyünde oturan çiftçi Hidayet Koçak, yağan karı 'beyaz altın'a benzeterek, "Allah´ın verdiği kar umudumuz. Nasıl yenidoğan bir çocuk, umuduyla rızkıyla doğuyorsa bizim de çiftçiler olarak umudumuz yağmur ve kar. Kar bekliyorduk. Şu an emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu. Tohumlara baktığımız zaman bir haftadır çok büyük bir risk altındaydı. Şükürler olsun ki 2 gündür yağan yağmur ve kar umutlarımızı tekrar yeşertti. Köylülerimizle dua ediyorduk. Allah´ın izniyle dualarımız kabul oldu. Köyde bayram havasındayız" diye konuştu.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI: DUALARIMIZ KABUL OLDU

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise "Allah´a binlerce şükürler olsun. 2 gündür bereket yağıyor. Şu anda Aksaray´da 'beyaz altın' yağışı var. Bu 'beyaz altın' da çiftçimiz için insanlık için her şey için berekettir, huzurdur. Dualarımız kabul oldu, Aksaray´da şu an ciddi şekilde kar yağışı devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Çiftçiler olarak kara, 'beyaz altın' diyoruz. İnşallah 'beyaz altın'ımız 1 hafta, 10 gün daha metrelerce yağmaya devam eder ve kuraklıktan kurtulmuş oluruz'' dedi.

Ziraat teknikeri Emrah Karaaslan da 10 gün daha yağış olmaması halinde yaşanabilecek kuraklığa değinerek, ''Şükürler olsun ki kar yağışı Aksaray´da çiftçilerimizi sevindirdi. 1 hafta, 10 gündür arazide tespit çalışmalarında bulunuyorduk. Çimlenme ve çıkış açısından arpa ve buğdayda sıkıntılarımız vardı. 10 gün daha yağış olmasaydı kuraklığın olumsuz etkilerini verim düşüklüğü olarak çok ciddi şekilde görecektik. Bu yağış hem çimlenme hem çıkışta ürünlerimize olumlu bir etki yapacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-01-15 09:48:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.