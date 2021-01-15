Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Aksaray’da polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, M.M.G. (17), A.G. (40), N.B.Y. (37) ve O.K.O. (26) gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamette ve otomobilde yapılan aramada, 312,23 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.