Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray sokakları sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kapsamında kent sokakları sessizliğe bürünürken, sokaklarda görevlilerin harici kimse görülmedi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cadde ve bulvarlar bomboş kalırken, kısıtlama kapsamında sokaklarda önlem alan emniyet güçleri de kent genelinde tedbirlerini sürdürdü.

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