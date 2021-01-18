Kaybolan koyunları jandarma termal kameralı İHA ile buldu

Aksaray’da kaybolan koyunları jandarma termal kameralı İHA ile bularak sahibine teslim etti.

Olay, Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (19) 9 adet koyununun ağılda olmadığını fark etti. Koyunlarının çalındığını düşünen H.Y. durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın hırsızlık olabileceği ihtimali üzerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Gece yarısı aramaları genişleten jandarma ekipleri havanın karanlık olması nedeniyle normal aramalarda koyunları bulamadı. Daha sonra termal kamera özelliği olan Döner Kanat Mikro İHA teknik desteği ile yaptığı kapsamlı aramada 9 koyunun yerini tespit etti. Tespit edilen yere giden jandarma ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Demirci Beldesi Seyir Tepe mevkisinde koyunları başıboş olarak buldu. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, belde halkı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.