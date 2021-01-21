Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

"Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım"

Aksaray’da kış şartları nedeniyle dağlık arazilere çıkan jandarma ekipleri, hayvanlara yem bıraktı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü desteğiyle Hasandağı eteklerinde yaşayan hayvanlar için doğaya buğday yemi ve kedi/köpek maması bırakıldı. Dağlık araziye dağılan jandarma ekipleri yemleri geniş bir bölgeye dağıtırken, jandarmadan yapılan açıklamada, “Soğuk hava şartlarında komutanlığımızca sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyetimiz aralıksız devam edecektir” denildi.

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