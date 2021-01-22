Karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Aksaray’da önceki gün sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı adamın hastanede tedavi altında bulunan eşi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Özdemir (68) ve eşi Hatice Özdemir (65) ısınmak için odadaki sobayı yaktı. İlerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle sobadan sızan karbon monoksit gazından yaşlı çift zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan komşuları evin camından bakıp çifti yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girip sağlık görevlilerine kapıyı açarken, sağlık ekipleri zehirlenen yaşlı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalelerinde Fahri Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, zehirlenen eşi Hatice Özdemir ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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