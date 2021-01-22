Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent Beldesinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Yenikent Beldesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek 5 şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda E.S., A.B., R.M., U.K. ve S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.