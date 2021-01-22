Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İslam iktisadı ve finansı alanında, kendi içinde bütünlük arz eden bir noktaya ulaşmak istediklerini ifade etti.

20182019 döneminde açılan ve faaliyetlerine devam eden İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın son durumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Şahin, programa dair derinleşmeyi güncel gelişmeler ışığında gözden geçirmek istediklerini vurguladı. Farklı disiplinlerdeki akademisyenlerle konuyu görüştüklerini, kavramlar ve işin felsefesi üzerine istişarelerde bulunduklarını anımsatan Şahin, “Gördük ki bu konu toplumsal hayatımızın önemli bir bölümüne temas ediyor. Borçlanma, iş üretme, ticaret, nakdi temin, ihtiyaçlar. Bunlar günümüzde, çoğunlukla farklı yaklaşımlarla çalışan bankalar aracılığı ile gerçekleştiriliyor ve insanlar bir biçimde bu kurumlarla çalışıyor. Öte yandan bu hususla ilgili olarak Türkiye’de farklı üniversitelerin çalışmaları var ancak meseleye kafa yoran akademisyen sayısının artması lazım. Tüm bunları yan yana getirdiğimizde, İslam iktisadı ve finansı ile alakalı çalışmalara ağırlık vermek gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor” dedi.

Amaçlarının sürekli iyileştirme prensibi içerisinde çalışarak programı geliştirmek ve toplumsal faydaya katkı sunmak olduğunu ileten Prof. Şahin, “Kısa zaman içinde İslam iktisadı ve finansı hususunda doktora ve lisans düzeyinde de akademik faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Böylece, kendi içinde bütünlüklü bir noktaya ulaşabiliriz” dedi. Rektör Şahin’in açıklamasının ardından İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehterhan Furkani, öğrenci durumu, müfredat, akademisyenler, programa alım şartları gibi detaylar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ve Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş ile İslami İlimler ve İktisatİşletme alanında çalışan akademisyenler katıldı.

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