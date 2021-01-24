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Klasik otomobiller müzikli kortejle eğlendirdi

İHA

Klasik otomobiller müzikli kortejle eğlendirdi

Aksaray'da vatandaşlara moral olması için klasik otomobillerle müzik eşliğinde kortej organize edildi.
Aksaray Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral olması için klasik araçlarla müzik eşliğinde kortej düzenledi. Aksaray Klasik Otomobil Sevenler Kulübü'ne (AKOSK) ait 15 klasik otomobil, kamyonet kasasından çalınan müzik eşliğinde gezerek vatandaşlara moral verdi. Aksaray Belediyesi önünden çıkış yapan klasik otomobiller hemen her mahalleye uğradı. Müzik sesini duyan Aksaraylılar balkon ve camlara çıkarak korteji izledi. Bazı vatandaşlar ise balkondan el sallayarak korteje selam verdi. Gün boyu girmedik sokak bırakmayan klasik araç sürücüleri, zaman zaman geniş alanlarda durarak müzik eşliğinde oynadı. Bazı vatandaşların da katıldığı oyunlarda akülü aracıyla korteje katılan küçük çocuk büyük beğeni topladı.

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