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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yeşil alanların bakımı kış aylarında da devam ediyor

İHA

Aksaray’da yeşil alanların bakımı kış aylarında da devam ediyor

Aksaray Belediyesi, yeşil alanların korunmasına ve artırılmasına yönelik başlattığı çalışmaları kış aylarında da sürdürüyor. İlkbaharda daha gür bir şekilde yeşermesi adına kaldırımlardaki ve refüjlerdeki ağaçların bakımı yapılıyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer’in göreve gelmesi ile birlikte başlatılan fidan dikme ve yeşil alanların artırılması seferberliği ile 2020 yılı içerisinde parklara, refüjlere ve yeşil alanlara toplamda 130 bin fidan dikimi gerçekleşmişti. Aksaray iklimine ve toprak yapısına uygun olan fidanların toprakla buluşması neticesinde kentin yeşil alan varlığında ciddi oranda artış yaşandı. Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda toprakla buluşturulan her bir fidanın yeşermesi ve şehrin “Yeşil Aksaray” adı ile özdeşleşmesi adına dikilen fidanların ve ağaçların bakımını rutin olarak yapıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri bakım çalışmaları kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde ve Selçuklu Parkta bulunan ağaçların yağmur ve kar yağışlarından daha fazla faydalanması için karo taşlarla alanlar yaptı. Karo taşlarla yapılan çalışma neticesinde ağaçlar hem yağmur ve kar yağışlarından faydalanırken hem de dış etkenlerden korunmuş olacak.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Aksaray Belediyesi yetkilileri şehrin adının yeşil Aksaray unvanı ile anılması adına Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma sürdürdüklerinin bilgisini paylaştı.

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