ASÜ ekibi “İSAS” yarışması için başvurusunu yaptı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinden oluşan dokuz kişilik bir ekip, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan 2021 İnsansız Sualtı Sistemleri (İSAS) Yarışması İleri Kategorisine başvurusunu yaptı.

ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Emre Avuçlu’nun danışmanı olduğu, Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerindeki öğrencilerden oluşan EMicro isimli takım, tasarımlarına dair temel prensipler, projelendirme ve çizimler konusundaki hazırlıklarını tamamladı ve başvurusunu yaptı. Yarışma, otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılmasına ve özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla düzenleniyor. ASÜ ekibi de kendi geliştirdiği özgün yazılım ile yarışmada yer alacak. Ülkede, yerli ve milli üretim bağlamında yürütülen çalışmalara katkı sunmak istediklerini ve TEKNOFEST organizasyonuna yoğun biçimde hazırlandıklarını kaydeden Dr. Avuçlu, olabilecek en iyi sonuca ulaşmaya gayret edeceklerini vurguladı. Eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan yarışma, temel ve ileri olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. ASÜ ekibi, İleri Kategorisinde başvuruda bulundu. Projelerin değerlendirmesi Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu, Final Raporu, Yerlilik, Özgünlük ve Yarışma Puanlaması şeklinde altı farklı başlıkta yapılacak. Yarışma kapsamında Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Final Değerlendirme Raporu şeklinde toplam üç adet rapor hazırlanacak. Yarışmada ASÜ’yü temsil edecek olan öğrenciler şöyle: Ayşe Nur Oruçcu, Ahmet Haşim Erdoğan, Ali Buğra Değirmenci, Ayet Güler, Berat İğde, Deniz Çalık, İsmail Sancar, Said Erten ve Selçuk Danışman.

TEKNOFEST 2021, roketten otonom sistemlere, yapay zekâdan sualtı sistemlerine kadar 34 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

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