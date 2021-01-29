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Aksaray’da yaka kameralı zabıtalar denetimlere başladı

İHA

Aksaray’da yaka kameralı zabıtalar denetimlere başladı

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hizmet kalitesini ve saha faaliyetlerindeki etkinliği artırmak amacıyla yaka kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdi.
Hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda, yaka kamerasından kayıt sistemi ile denetim uygulaması başlattı. Aynı anda ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları market, fırın, pazar, sokak tezgahı ve belediye ruhsatı bulunan çeşitli işletmelerde fahiş fiyat ve uygunsuz satışlara karşı delil amaçlı kullanılacak. Uygulama kapsamında yaka kamerası uygulaması ile zabıtaya olan güvenin daha da artırılması, zabıtanın saha faaliyetlerindeki etkinliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla teknolojik imkanları da kullanarak benzer uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğini bildirdi.

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