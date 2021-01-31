Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı (2)



'BABAMIN YÜZÜNÜ PARÇALADI'

Aksaray'da ekmek almaya gönderdiği çocuklarına saldıran köpek tarafından yaralanan Ergün Eke'nin (56), üvey kızı Dilek Öngün (17), olay anını anlattı. Öngün, kardeşlerinin bakkala ekmek almaya gittiğinde sokak köpeğinin saldırısına uğradığını ve babasının onları kurtarmaya çalıştığı için yaralandığını söyledi. Öngün, "Köpek babamın üzerine saldırdı. Babam da kaçmak istedi. Hayvan babamın yüzüne atladı. Babam boğuşma ile kendisini kurtardı ama tüm yüzünü parçalandı. Küçük kardeşim korku ile eve kaçtı. Tüm aile aşağı indik ama bizim müdahalelerimiz fayda etmedi. Çünkü köpek çok saldırgandı. Biz buraya gelince bizim evin önündeki köpeğimize saldırmış."DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2021-01-31 15:59:51



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