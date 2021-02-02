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İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı (2)

DHA

İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı (2)


'BEBEĞİN DÜNYAYA SAĞLIKLI GELMESİNİ SAĞLADIK'
İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan İnci Okan (16), 17 saat sonra kurtarıldı. İnci'ye yardım elini ilk uzatan, Sağlık Bakanlığı UMKE personeli Edanur Doğan oldu. Edanur, ilk olarak damar yolu açtı ardından İnci'yi sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Paramedik (Acil Tıp Teknisyeni) Edanur Doğan, dün saat 17.30 sıralarında da görev yaptığı Aksaray'da, halk otobüsünde sancısı başlayan hamile kadın ihbarını almaları üzerine belirtilen adrese gidip, doğumu gerçekleştirdiğini belirtti. 
Bebeğin dünyaya sağlıklı gelmesini sağladıklarını anlatan Edanur Doğan, ''Kadının 4'üncü çocuğuymuş. Bu gibi durumlarda doğum çok hızlı gerçekleşiyor. Bizim için çok güzel bir duyguydu. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladık. Özellikle doğum olayları bizim gün içindeki yoğunluğumuzu alıp götürüyor. Annesine ismini koydunuz mu, diye sorduk. Ekip arkadaşlarımızdan Burak ve Gökhan'ın adını koymasını rica ettik. 'Arkadaşlarımızın ismini koyarsanız çok mutlu oluruz' dedik. Şu anda sağlıkları çok iyi maşallah. Sosyal medyada görüntüler bir anda yayınlandı. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bizler bir insanın hayata gözlerini açmasına vesile olduk'' dedi.
Halen hastanede tedavilerine devam edilen anne Ceylan Kaya ile 3 kilo 60 gram ağırlığındaki henüz ailesi tarafından adı konulmayan erkek bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-02 14:04:37

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