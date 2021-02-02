Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü Recep Acar (38), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında AksarayAnkara kara yolu Ortaköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Recep Acar yönetimindeki 68 BE 605 otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Acar, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-02 15:50:21
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