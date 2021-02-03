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Polis ayağı kırık genci önce sandalyede, sonra kolunda taşıyarak evine götürdü

İHA

Polis ayağı kırık genci önce sandalyede, sonra kolunda taşıyarak evine götürdü

Aksaray’da spor yaparken ayağı kırılan genç kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kısıtlama sürecinde taburcu olan genç polis ekiplerince tekerlekli sandalyeyle taşınarak önce araca, sonra da evinin kapısına kadar götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 4671 sokaktaki evinin bahçesinde öğle saatlerinde spor yaptığı esnada ayağı burkulan İshak Tunç (27) ailesi tarafından eve çağrılan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sol ayağının kırık olduğu tespit edilerek gencin ayağı alçıya alındı. Tedavisi sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde biten genç hastanede görevli polis memurundan yardım istedi. Her hangi bir ulaşım aracının olmaması üzerine polis hastaneye ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine gence yardımcı olması için Aksaray Polis Merkezi Amirliği tarafından ekip sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen Aksaray Polis Merkezi ekipleri ayağı kırık olan genci tekerlekli sandalyeye bindirerek acil servisten çıkardı. Ardından polis memurlarının yardımıyla polis otosuna bindirilen genç daha sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Hürriyet Mahallesindeki evine getirilen genç polis memurunca ekip otosundan indirilirken, yine polis memurunun koluna girmesiyle birlikte oturduğu müstakil evinin kapısına kadar götürüldü.
“Bir telefon kadar yakınlar”
Polis otosundan indikten sonra Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teşekkür eden İshak Tunç, "Polis ağabeylerimizden Allah razı olsun. Ayağımı burkmuştum, Allah razı olsun evime kadar getirdiler. Bir telefon kadar yakınlar ve hiçbir zaman yardımlarını esirgemiyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah polisimizi, milletimizi korusun" diye konuştu.

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