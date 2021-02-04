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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitimci vali, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı

DHA

Eğitimci vali, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın kampını ziyaret edip, antrenmandaki engelli sporcularla voleybol oynadı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun süre öğretmenlik yapan, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaparken, İçişleri Bakanlığı´nın son kararnamesiyle Aksaray Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu, farklı projeye imza attı. Vali Aydoğdu, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Aksaray'da kampa giren Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın antrenmanını ziyaret edip, antrenör Yusuf Kenan Kök'ten bilgi aldı. Aydoğdu, daha sonra eşofmanlarını giyip, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı. Aydoğdu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata sımsıkı sarılan ve hedeflere doğru önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcuların her daim yanlarında olduklarını söyledi.
'İNSAN AZMEDİNCE TÜM ENGELLERİ AŞAR'
Farkındalık oluşturmak için milli takımın kampını ziyaret ettiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin ilk paralimpik kamp merkezi Aksaray'da. Biz de misafirimiz olan Oturarak Voleybol Milli Takımı'mızın kampını ziyaret ettik. Sporcularımızla birlikte antrenman yaptık. Hayatın içinde önemli olan kalpten engelli olmamaktır. İnsan azmettiği zaman tüm engellerin üzerinden gelebilir. Arkadaşlarımızı ziyaret etmek, onlarla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah arkadaşlarımız kamp sürecini çok iyi geçirerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Takımımızın başarıları daim olsun. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Çok keyif aldığımız bir maç oldu. Tüm ekibe başarılar diliyorum." 
'AKSARAY'I EVİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ'
Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Kök ise ekim ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası için Aksaray'da kampa girdiklerini söyledi. Ağustos ayına kadar burada kamp yapacaklarını anlatan Kök, "Bizleri ziyaret eden ve moral veren valimiz Aydoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Biz Aksaray'ı kendi evimiz gibi görüyoruz. Çok sıcak bir ortamda kamp çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Aksaray'ın bize kattığı sinerjiyle Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-04 10:10:40

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