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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da bu yıl da buzağı küpeleme işlemi ücretsiz yapılacak

İHA

Aksaray’da bu yıl da buzağı küpeleme işlemi ücretsiz yapılacak

400 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olan ve günde bin 200 ton süt üretilen Aksaray’da buzağı küpeleme çalışmaları 2021 yılında yine üretici birlikleri tarafından ücretsiz olarak yapılacak.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da tarım ve hayvancılık faaliyetleri hızla devam ederken, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav 2021 yılında da üreticilerin buzağı küpeleme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılacağını söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğünde üretici birlikleri ile protokol imzalayan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği dahilinde 2021 yılı için yetki devri protokolünü gerçekleştirdik. Müdürlüğümüz ile yeni yılda buzağı küpeleme hizmeti kapsamında protokol yenileyen üretici birlikleri başkanlarımız üyelerine ücretsiz buzağı küpeleme hizmeti sunmaya devam edecek. Üreticilerimize ait buzağıların küpeleme işlemi 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da yine üretici birlikleri tarafından ücretsiz yapılacak. Bakanlığımızın desteklerinin üreticilerimize eksiksiz ulaşması sağlanacak ve bu sayede büyükbaş hayvan sayımızda artış sağlayacağız” dedi.

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