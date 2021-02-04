Vali formayı giyip engelli sporcularla voleybol oynadı

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Aksaray'da kampa giren Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, formasını giyip engelli sporculara katılarak voleybol maçı yaptı.

Oturarak Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Aksaray'da kampa girdi. Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlar yapan engelli voleybol sporcularını ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Oturarak Voleybol Milli Takımı Antrenörü Yusuf Kenan Kök'ten bilgi aldı. Ardından bir farkındalık oluşturmak için formasını giyen Vali Aydoğdu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız engelli voleybolcu sporculara katılarak maç yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren maçın ardından bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, hayata sımsıkı sarılan ve hedeflere doğru önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcuların her daim yanlarında olduklarını belirterek, “Farkındalık oluşturmak için milli takımın kampını ziyaret ettik ve oynadık. Türkiye'nin ilk paralimpik kamp merkezi Aksaray'da. Misafirimiz olan Oturarak Voleybol Milli Takımı'mızın kampını ziyaret ettik. Sporcularımızla birlikte antrenman yaptık. Önemli olan kalpten engelli olmamaktır. İnsan azmettiği zaman tüm engellerin üstesinden gelebilir. Arkadaşlarımızı ziyaret etmek, onlarla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah arkadaşlarımız kamp sürecini çok iyi geçirerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Takımımızın başarıları daim olsun. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Çok keyif aldığımız bir maç oldu. Tüm ekibe başarılar diliyorum" dedi.

Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ise Ekim ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Aksaray'da kampa girdiklerini ifade ederek, “Bizleri ziyaret eden ve moral veren Valimiz Aydoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Biz Aksaray'ı kendi evimiz gibi görüyoruz. Çok sıcak bir ortamda kamp çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Aksaray'ın bize kattığı sinerjiyle Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

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