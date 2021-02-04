Aksaray´da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Halil Oskay (17 ) yaşamını yitirdi. Arkadaşı Ömer Varlı (18) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi yolu Selime Beldesi çıkışında meydana geldi. Halil Oskay yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Halil Oskay ve arkasında oturan Ömer Varlı yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Halil Oskay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Varlı´nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-04 23:47:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.