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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti

İHA

Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti

Aksaray’da motosikletle kum yığınına çarpan 2 genç ağır yaralanırken, olay yerinde babasının kanlar içinde yatan oğluna ağıtlar yaktığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi Yolu Selime Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle arkadaşı Ömer Varlı (18) ile birlikte trafiğe kapalı yolda seyreden ehliyetsiz sürücü Halil Oskay (17), kullanılmayan yolda bulunan kum yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kum yığınına çakılırken, üzerindeki 2 genç kum yığınının diğer tarafına uçtu.
“Babam kurbanın olayım” diye ağıtlar yaktı
Kullanılmayan yolun hemen yanında bulunan müstakil ikamette oturan ve kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza haberini alan Halil Oskay’ın babası Ali Oskay (48) olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında adeta şoka girdi. Gözyaşlarına boğulan baba yerde kanlar içinde yatan oğlunun başınaoturarak, “Babam, babam kurbanın olayım babam. Oğlum kurbanın olayım oğlum” diyerek ağıtlar yaktı. Babanın ağır yaralı oğlunun başında yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralı 2 genç çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla trafiğe kapalı yoldan sedye ile taşınarak ilçe yoluna indirildi. Ardından ambulanslara bindirilen 2 genç Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Oskay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yaralı Ömer Varlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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