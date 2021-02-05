Aksaray’da 2020 pandemi döneminde 5 bin 320 kişi istihdam edildi Vali Hamza Aydoğdu: “Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 2020 pandemi döneminde 5 bin 320 kişi istihdam edildi Vali Hamza Aydoğdu: “Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor"

İHA

Aksaray’da 2020 pandemi döneminde 5 bin 320 kişi istihdam edildi Vali Hamza Aydoğdu: “Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor"

Aksaray’da, Organize Sanayi Bölgesinde 2020 yılı pandemi sürecinde 5 bin 320 kişi istihdam edildi. Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray'ın her şartta üretmeye devam ettiğini söyledi.
Tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi sanayi üretiminde de Türkiye’nin parlayan yıldızı olan Aksaray’da üretim tüm kanallarıyla hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ile birlikte Aksaray Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin üretmekten başka bir çaresi olmadığını söyledi. Tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi üretimde de Aksaray’ın zirvede olduğuna dikkat çeken Vali Aydoğdu, “Aksaray biliyorsunuz hem tarımda hem sanayide zirvede koşan nadir illerden birisi. Tarımda geçen yılın verilerine göre 6.1 milyar lira Türk ekonomisine katkı sağlayan bir ilimiz. Aynı zamanda sanayide de çok çok önemli. Şuanda biz burada Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeyiz ve yaklaşık olarak 40 bin metrekare kapalı alanı olan, dünyanın 32 ülkesine ihracat yapan bir giyim fabrikasının, yerli ve milli bir giyim fabrikasının üretim merkezindeyiz. Burada yaklaşık olarak 2 bin kişi çalışıyor” dedi.

“Üreten, istihdam eden herkesten Allah razı olsun”
2020 yılının pandemi ile geçtiğinin altını çizen Vali Aydoğdu, “Biliyorsunuz 2020 yılı pandeminin olduğu bir yıl. Tüm dünyayı kasıp kavurdu. Üretimler gittikçe düştü, fabrikalar kapandı ama buna rağmen Aksaray’ımızda 2020 yılı içerisinde 5 bin 320 kişi istihdama girdi, istihdam edildi. Bu şunu gösteriyor; Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor. Ülkemiz böylesine zor bir süreçten geçerken, üreten, üretime katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Çünkü Türkiye jeopolitik durumu itibari ile üretmekten başka çaresi olmayan bir ülke. Üretiyorsanız bu dünyada, bu çağda ayakta kalabilirsiniz. Onun için üreten, Türk ekonomisine katkı sunan gençlerimizi, insanlarımızı istihdam eden herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Valisi Aydoğdu: Pandemide 5 bin 320 kişilik istihdam sağlandı
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu: Pandemide 5 bin 320 kişilik ...
Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu ...
Aksaray´da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Aksaray´da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 ...
Vali formayı giyip engelli sporcularla voleybol oynadı
YEREL HABERLER Vali formayı giyip engelli sporcularla voleybol ...
Aksaray’da bu yıl da buzağı küpeleme işlemi ücretsiz yapılacak
YEREL HABERLER Aksaray’da bu yıl da buzağı küpeleme işlemi ücretsiz ...
Eğitimci vali, engelli sporcularla oturarak voleybol oynadı
YEREL HABERLER Eğitimci vali, engelli sporcularla oturarak voleybol ...
950 yıllık mezarlıktaki yönü farklı mezar, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 950 yıllık mezarlıktaki yönü farklı mezar, görenleri ...
Polis ayağı kırık genci önce sandalyede, sonra kolunda taşıyarak evine götürdü
YEREL HABERLER Polis ayağı kırık genci önce sandalyede, sonra ...